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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

29.12.2021 19:11
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: MersinHakemler: Bülent Birincioğlu,Mehmet Salih Mazlum, Ata YıldırımAdana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 63 Samet Akaydin), Belhanda, Akintola, Metehan Mimaroğlu, Castro (Dk. 86 Gökhan İnler), Tarık Çamdal (Dk. 63 Svensson), Yunus Akgün, Rassoul (Dk.

Stat: Mersin

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Semih Güler, Kaan Kanak, Sinan Kurt (Dk. 63 Samet Akaydin), Belhanda, Akintola, Metehan Mimaroğlu, Castro (Dk. 86 Gökhan İnler), Tarık Çamdal (Dk. 63 Svensson), Yunus Akgün, Rassoul (Dk. 27 Stambouli)

Ankaraspor: Metin Erol, Enes Eliaçık (Dk. 69 Alaettin Batuhan Tur), Oktay Kancı (Dk. 77 Kadir Yazıcı), Gökhan Kurumuş, Erdem Çetinkaya, Furkan Çil, Yusuf Buğra Koşal (Dk. 69 Mert Sinan Pekesen), Şahin Fıstıkcı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Erdal Öztürk (Dk. 90+2 Barış Zeren), Recep Yemişci

Goller: Dk. 11 Akintola, Dk. 67 Samet Akaydin, Dk. 88 Metehan Mimaroğlu (Adana Demirspor), Dk. 14 Şahin Fıstıkcı, Dk. 30 Recep Yemişci (Ankaraspor)

Sarı kart: Dk. 30 Vedat Karakuş (Adana Demirspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Adana Demirspor, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

11. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Akintola, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

14. dakikada Ankaraspor eşitliği sağladı. Ankara ekibinin sağ kanattan gelişen atağında Enes Eliaçık, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarına ortaladı. İyi yükselen Şahin Fıstıkcı, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1

30. dakikada Ankaraspor öne geçti. Ankara ekibinin kullandığı köşe atışında, kaleci Vedat Karakuş topu yumrukladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Furkan Çil, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Topla buluşan Recep Yemişci'nin vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ankaraspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Ankaraspor kalesi önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Sinan Kurt'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

67. dakikada Adana Demirspor skora denge getirdi. Yunus Akgün'ün kullandığı köşe atışında iyi yükselen Samet Akaydin, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2

88. dakikada Adana Demirspor yeniden öne geçti. Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-2

Adana Demirspor, karşılaşmayı 3-2 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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Bülent Birincioğlu, Mehmet Salih, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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