Galatasaray, Avusturya'da 5 özel maç yapacak

Spor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da 5 özel maç yapacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, 11-27 Temmuz'da Avusturya ekibi LASK'ın ev sahipliği ve Match Pr organizasyonuyla "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katılacak.

Organizasyonun açılış müsabakası, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 20.30'da Galatasaray ile LASK arasında Raiffeisen Arena'da oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, 15 Temmuz'da Fortuna Düsseldorf (Almanya), 18 Temmuz'da Trencin (Slovakya), 24 Temmuz'da Lecce (İtalya) ve 27 Temmuz'da da Parma (İtalya) ile karşı karşıya gelecek. Raiffeisen Arena'nın ev sahipliği yapacağı bu 4 karşılaşma da TSİ 20.30'da başlayacak.