FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu J Grubu 6. maçında Galatasaray, Manisa Basket'i 104-81 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)
Galatasaray: Tyrone Wallace 11, James Palmer Jr. 16, Göksenin Köksal 4, Roberts Blumbergs 8, Angel Delgado 9, Ebuka Izundu 15, Will Cummings 14, Sadık Emir Kabaca 16, Buğrahan Tuncer 3, Mike Young 4, Yaman Alişan 2, Samet Geyik 2
Başantrenör: Yakup Sekizkök
Manisa Basket: Hugo Besson 16, Harun Apaydın 6, Brodric Thomas 5, Fabian White Jr 25, Chris Chiozza, Joseph Lual-Acuil Jr. 19, Emre Sonsırma 5, Cengizhan İvedi 3, Mustafa Yerkazanoğlu 2
Başantrenör: Kazys Maksvytis
1. Periyot: 33-21 (Galatasaray lehine)
Devre: 50-46 (Galatasaray lehine)
3. Periyot: 78-60 (Galatasaray lehine) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?