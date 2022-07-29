Galatasaray Sportif A.Ş.'de yeni görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray Sportif A.Ş.'de yeni görevlendirmeler yapıldı

29.07.2022 17:58
Galatasaray Sportif A.Ş.'de yeni görevlendirmeler yapıldı

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından uzun zamandır beklenen Sportif A.Ş görevlendirmeleri yapıldı.

Galatasaray'da Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesinin ardından uzun zamandır beklenen Sportif A.Ş görevlendirmeleri yapıldı. Haziran ayında yapılan seçimde başkan olan Özbek, Erden Timur'u Sportif A.Ş başkanvekili görevine getirmiş ve futbol şubesini Timur'a bağlamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 7 kişiden oluşan Sportif A.Ş. yönetim kuruluna 2'nci başkan Metin Öztürk ve başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu getirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan spor anonim şirketlerine gelen yazsı sonrasında bağımsız üye sayısı 3'e yükseltildi. Dursun Özbek, bu gelişme sonrasında 3 bağımsız üye olarak Burak Elmas döneminde görev alan Nihat Kırmızı, Ural Aküzüm ve Murat Tacir'i bağımsız üye olarak atandı. 7 kişiden oluşan Galatasaray Sportif A.Ş. yönetim kurulu şirket ana sözleşmesindeki 3 yıllık süre gereğince 2025'e kadar görev yapacak.


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Kaynak: DHA

Dursun Özbek, Erden Timur, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Sportif A.Ş.'de yeni görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Sportif A.Ş.'de yeni görevlendirmeler yapıldı - Son Dakika
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