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Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı - Son Dakika

Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı

21.01.2022 17:53
Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı

Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Galatasaray'da yönetim maçın ardından Nef Stadı'nda toplantı yaptı. Tüm üyelere yarın düzenlenecek toplantı için mesaj gönderildi. Trabzonspor maçının sonucu Galatasaray'da pek çok şeyi değiştirebilir.

Galatasaray'da saha içindeki kötü gidişatın yanında, Fatih Terim ile de yolların ayrılmasıyla yönetim üzerindeki baskı çok ama çok arttı. Kasımpaşa karşılaşmasında tribünlerden istifa sesleri yükselirken, Burak Elmas başkanlığı dönemindeki en büyük tepkiyle karşı karşıya kaldı. Karşılaşmanın ardından maçı Burak Elmas ile beraber izleyen Luis Campos stattan ayrılırken, başkan ve yöneticiler yönetim odasında toplandı.

Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı

DERTLEŞME TOPLANTISI

Ajansspor'un haberine göre; stattaki toplantı yönetimin istifası için değil bir istişare görüşmesi. Başkan ve üyeler çıkış yollarını aradı.

Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı

ONLİNE TOPLANTI YAPILACAK

Galatasaray yönetimi, dün tüm üyelere mesaj gönderdi ve yarın için toplantıya davet etti. Galatasaray yönetimi ve Galatasaray üyeleri yarın 11:00 - 14:00 arası online ortamda toplanacak. Yönetim bazı konularda bilgilendirme yapacak. Bu toplantının online şekilde olmasına tepki gösterenler ve bir an önce yüz yüze görüşlerini bildirmek isteyen Galatasaraylı üyeler de var.

Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı

TRABZONSPOR MAÇI KRİTİK

Pazar günü oynanacak Trabzonspor maçı çok kritik. Olumsuz bir sonuç daha gelmesi halinde pek çok ayrılık yaşanabilir. Domenec Torrent de topun ağzında.

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Galatasaray, Fatih Terim, Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'da radikal kararlar yolda! Stattaki toplantının detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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