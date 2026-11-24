Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Budowlani deplasmanına gidiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü tur ilk haftasında E Grubu'nda yarın deplasmanda Polonya'nın PGE Budowlani takımıyla karşılaşacak. Lodz Spor Salonu'ndaki müsabaka TSİ 18.00'de başlayacak.
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi dördüncü turunun ilk haftasında E Grubu'nda, yarın Polonya'nın PGE Budowlani takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Lodz Spor Salonu'ndaki müsabaka, TSİ 18.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılılar, E Grubu'nda PGE Budowlani'nin yanı sıra Romanya'nın C.S.O. VOLUNTARI 2005 ve Almanya'nın VfB SUHL Thüringen ekipleriyle mücadele edecek.
Kaynak: AA
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