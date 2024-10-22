Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Caner Çildir, Sadettin Kıral
Sarıyer Belediyespor: Ceyda Aktaş, Fatmanur Yılmaz, Toubner, Krotkova, Strunjak, İrem Çor (Buse Cilkiz (Selen Selçuk, Merve Çepni, Deniz Emrelli, Eylül Durgun, Ezgi Akyaldız)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Karutasu, Timmerman, Bongaersk (Eylül Yatgın)
Setler: 15-25, 17-25, 20-25
Süre: 76 dakika (26, 25, 25)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray Daikin, Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray Daikin Zafere Koştu - Son Dakika
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