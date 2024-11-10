Galatasaray\'dan Atatürk\'e Anma Koreografisi

Spor

Galatasaray taraftarları, Samsunspor maçı öncesinde bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için özel koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor'u konuk ettiği mücadelede, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. Bugün ölüm yıl dönümü olan Mustafa Kemal Atatürk için tribünlerde koreografi yapıldı.

Kale arkasındaki Kuzey tribünündeki kartonlarda Atatürk'ün silueti yer alırken, Doğu tribününde yine kartonlarla 'Atam İzindeyiz' yazıldı. Ayrıca 'Dün, bugün, yarın; daima' pankartı asıldı.

Samsuspor taraftarları da beyaz kartonlarla koreografi gerçekleştirirken, 'Kasımda aşk başkadır. Çünkü bize ölümsüz aşkı anlatır' pankartını açtı.

İki takım futbolcuları ısınmada siyah Mustafa Kemal Atatürk tişörtleriyle yer aldı. Seremoniye ise futbolcular ve hakemler, 'Ulu önder Mutafa Kemal Atatürk'ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz' pankartı ile çıktı.

Öte yandan ayrıca karşılaşma öncesinde Atatürk'ün sevdiği müzikler çalındı. - İSTANBUL