Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle 1962 yılından bu yana da bir ilki başardı.
Opta verilerine göre Galatasaray, 1962'den bu yana ilk kez Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımları konuk ettiği üst üste üç maçtan galip ayrıldı (Beşiktaş x2 & İstanbul Başakşehir).
Galatasaray'a Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikada Kerem Aktürkoğlu atarken Beşiktaş'ın tek golünü ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 38'e yükseltti. Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı - Son Dakika