Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı - Son Dakika
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Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı

15.03.2022 00:12

Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek bir ilki gerçekleştirdi. 1962'den bu yana ilk kez Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımları konuk ettiği üst üste üç maçtan galip ayrıldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle 1962 yılından bu yana da bir ilki başardı.

SON ŞAMPİYONLARI DEVİRDİ

Opta verilerine göre Galatasaray, 1962'den bu yana ilk kez Süper Lig'in son şampiyonu unvanına sahip takımları konuk ettiği üst üste üç maçtan galip ayrıldı (Beşiktaş x2 & İstanbul Başakşehir).

Beşiktaş'ı deviren Galatasaray, 1962 yılından bu yana bir ilki başardı

GALATASARAY, 38 PUANA YÜKSELDİ

Galatasaray'a Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 22 ve 32. dakikada Kerem Aktürkoğlu atarken Beşiktaş'ın tek golünü ise 85. dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla puanını 38'e yükseltti. Beşiktaş ise 45 puanda kaldı.

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan bir ilk! Peş peşe üç maçtan galip ayrıldı - Son Dakika
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