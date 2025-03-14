Galatasaray'dan Temiz File

Galatasaray, Antalyaspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9. kez kalesinde gol görmedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Antalyaspor'u 4-0'lık skorla yendi. Hücumda etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar savunmada da kalesini gole kapadı. Aslan bu müsabakayla birlikte 2024-2025 sezonunda ligde 9. kez bir maçı gol yemeden tamamladı.

Cimbom, ligde Antalyaspor ile 2 oynadığı maçta, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Bodrum FK, Konyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor ve Fenerbahçe mücadelelerinde de gol yemedi. - İSTANBUL