Galatasaray, Fenerbahçe'yi Eze Eze Yendi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Fenerbahçe'yi Eze Eze Yendi

Metin Öztürk, 2-1 galip geldikleri Fenerbahçe maçını değerlendirerek 'Birinci devre top göstermedik' dedi.

03.04.2025 00:37
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe karşısında iyi bir oyunla galip geldiklerini söyleyerek, "Onları burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedik" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Birinci devre top göstermedik"

Galibiyetten duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Öztürk, "Ama her zaman klasikleşen iki şey var; onları burada eze eze yendik. Özellikle birinci devre top göstermedik. Başkanımız yine cezalı olduğu için geçen seneki gibi bu sene de onun yerine ben izledim. Önümde bir ekran vardı. Geçen sefer de penaltıyı anlamamıştım. 6 olacak maç 2-1 bitti. Bu sefer ofsaytı anlamadım. Çizgiyi bekledim, devre oldu çizgiyi göremedim. Nereden ofsayt, nereden değil.. Sonuçta 2-1'le direnç kazandılar ve fark açılmadan maç bitti" ifadelerini kullandı.

"Vefakar taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum"

Sarı-kırmızılı yönetici, müsabakadan önce Galatasaray taraftarının tribüne alınış şeklini de eleştirerek, "Seyircimiz inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor. Her sefer burada büyük eziyet çekiyorlar. Bizim Fenerbahçe seyircisine davranışımızın 10'da 1'i burada bize gösterilmiyor. Bu nasıl yönetilir bilmiyorum. Vefakar taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Mourinho bu cesareti nereden alıyor?"

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Okan Buruk'a yaptığı fiziksel müdahaleye de değinen Metin Öztürk, "Okan hocamız ve futbolcu kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyoruz. En son yaşanan olay sadece Galatasaray'a ve Galatasaray teknik direktörüne değil, Türk futboluna olan bir saldırıdır. Mourinho bu cesareti nereden alıyor, bilmiyorum. Türklüğe hakaret ediyor ceza yok. 4 maç ceza alıyor, 2 maça indiriliyor, 1'ini Türkiye Kupası'nda çekiyor. Bugün Okan hocaya saldırdı. Bunları anlamakta büyük zorluk çekiyoruz. Tahmin ediyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu ve gözlemciler bunu mutlaka görmüşlerdir. Okan hocamız da Mourinho da gitti, hakemleri tebrik etti. Sonra Okan hocamız devam ederken, Mourinho önce sözlü saldırdı, sonra fiili saldırdı. Dünyanın neresinde bunu yapabiliyor? Türkiye'yi neresi zannediyor? Zannediyorum ki federasyondan önce Fenerbahçe Yönetimi gereken cezayı verecektir" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Fenerbahçe'yi Eze Eze Yendi - Son Dakika

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