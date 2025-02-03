Galatasaray-Gaziantep Maçında VAR Fabio Maresca

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında bu akşam oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oldu.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'da Gaziantep FK'ya konuk olacak. Müsabakayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Burak Olcar olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak. Maresca'ya, AVAR olarak İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek. - İSTANBUL