Galatasaray-Göztepe Maçında 64. Randevu
Galatasaray-Göztepe Maçında 64. Randevu

07.04.2026 11:17
Galatasaray, Göztepe ile Süper Lig'de 64. kez karşılaşacak. Cimbom, son 8 maçını kazandı.

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 64. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 63 maçtan 38'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 102-46 üstünlüğü bulunuyor.

İzmir'deki maçlar

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 32. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 17-9 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşmada taraflar beraberlikle sahadan ayrıldı.

İzmir'deki maçlarda Galatasaray 47, Göztepe ise 27 gol attı.

Galatasaray, rakibiyle oynadığı son 8 maçtan galibiyetle ayrıldı

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 8 Süper Lig maçını kazandı.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 2019-2020 sezonunun 33. haftasında 3-1 kazandığı maçla başlayan süreçte rakibini ligde üst üste 8 kez mağlup etti.

Söz konusu maçlarda rakibinin filelerini 21 kez havalandıran Galatasaray, 8 golü kalesinde gördü.

Galatasaray, İzmir deplasmanında son 7 maçın 6'sını kazandı

Galatasaray, Göztepe'ye konuk olduğu son 7 lig maçının 6'sından galip ayrıldı.

İki takım arasında oynanan son 7 lig maçında İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi 3 kez 1-0, birer kez de 3-1, 3-2 ve 2-0'lık skorlarla galibiyet sevinci yaşadı.

İzmir temsilcisi ise bu maçlarda sadece bir kez 2-1'lik skorla 3 puanı aldı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 63 lig maçında en farklı skorları Galatasaray elde etti.

"Cimbom", 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı galibiyetler elde etti.

Kaynak: AA

