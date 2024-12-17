Galatasaray Hazırlıklara Başladı

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 1 pas organizasyonu ve topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarına 19 Aralık Perşembe günü devam edecek.