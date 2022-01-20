Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'na veda etti

SALON: Burhan Felek VestelHAKEMLER: Andrei Taran (Moldova), Benone Visan (Romanya)GALATASARAY HDI SİGORTA: Vahit Emre, Murat, Burutay, Doğukan, Torres, Yasin, Onurcan (L), Beytullah (L) (Muzaffer, Melih, Hakkı, Selim, Divis, Sedlacek)CEZ KARLOVARSKO: Vasina, Zajicek, Indra, Wiese, Wilson, Keemink, Pfeffer (L) (Patocka, Fiser, Rimal, Ihnat)SETLER: 25-17, 17-25, 18-25, 22-25SÜRE: 95 dakika (21', 23', 26', 25') Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turu ilk maçında da rakibine 3-0 mağlup olmuştu.
Kaynak: DHA
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