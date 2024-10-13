Salon: Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Burak Topçu, Enes Atlı, İbrahim Emet, Taha Erden, Bojic, Velazquez ( Burak Mert, Kadir Bircan)
Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)
Setler: 8-25, 21-25, 22-25
Süre: 84 dakika (23, 26, 35)
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.
Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve çok sayıda taraftar izledi.
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