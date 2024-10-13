Galatasaray HDI Sigorta TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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Galatasaray HDI Sigorta TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi

Galatasaray HDI Sigorta TÜRŞAD\'ı 3-0 Yendi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde Galatasaray, TÜRŞAD'a karşı 3-0'lık net bir galibiyet aldı.

13.10.2024 16:17
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Salon: Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

TÜRŞAD: Burak Topçu, Enes Atlı, İbrahim Emet, Taha Erden, Bojic, Velazquez ( Burak Mert, Kadir Bircan)

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)

Setler: 8-25, 21-25, 22-25

Süre: 84 dakika (23, 26, 35)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve çok sayıda taraftar izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray HDI Sigorta TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray HDI Sigorta TÜRŞAD'ı 3-0 Yendi - Son Dakika
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