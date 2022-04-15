Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi - Son Dakika
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Galatasaray'ı eleyen Barcelona, Eintracht Frankfurt'a yenildi

15.04.2022 00:08

Barcelona ile Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Barcelona, sahasında Eintracht Frankfurt'a 3-2 mağlup oldu. Gecenin sürprizine imza atan Alman ekibi, bu sonuçla bir önceki turda Galatasaray'ı eleyen Barcelona'yı saf dışı bıraktı ve Avrupa Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Barcelona ile Eintracht Frankfurt, Avrupa Ligi çeyrek final rövaş maçında Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı ve Barcelona'yı eledi.

KOSTIC DUBLE YAPTI

Karşılaşmaya müthiş başlayan Frankfurt, 4. dakikada penatılda Kostic'le 1-0 öne geçti. 36. dakikada Borre farkı 2'ye yükselten isim olurken, Alman ekibi adeta Barcelona'ya şoku yaşattı. 2. yarı herkes Katalan ekini farkı azaltacak diye beklerken sahneye yeniden Kostic çıktı ve 67. dakikada skoru 3-1'e getiren golü attı. Barcelona'ya 90+1. dakikada Busquets ve 90+11. dakikada Depay'ın attığı goller yetmedi ve Katalan ekibi, Avrupa Ligi'nden elendi. Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

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