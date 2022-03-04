Galatasaray ile Dudullu arasında oynanacak olan Kadınlar Süper Ligi maçı D-Smart'ta - Son Dakika

Turkcell Kadınlar Süper Ligi 13'üncü haftasında Galatasaray, evinde Dudullu'yu konuk edecek. Yarın saat 14.00'te oynanacak olan mücadele D-Smart'ta yayınlanacak.

Süper Lig B Grubu'nda yer alan ve oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol takımı, 13'üncü hafta heyecanında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dudullu'yu konuk edecek. Evinde oynadığı son maçta Yukatel Kayseri Kadın Futbol takımını 4 golle geçen Galatasaray, ligde son iki maçını galibiyetle kapatan ve form tutan Dudullu karşısında 3 puan arayacak.Galatasaray - Dudullu karşılaşması yarın saat 14.00'ten itibaren D-Smart 82. kanal Spor Smart 2'de izleyicilerle buluşacak.