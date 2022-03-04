Galatasaray ile Dudullu arasında oynanacak olan Kadınlar Süper Ligi maçı D-Smart'ta - Son Dakika
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Galatasaray ile Dudullu arasında oynanacak olan Kadınlar Süper Ligi maçı D-Smart'ta

04.03.2022 12:27
Galatasaray ile Dudullu arasında oynanacak olan Kadınlar Süper Ligi maçı D-Smart'ta

Turkcell Kadınlar Süper Ligi 13'üncü haftasında Galatasaray, evinde Dudullu'yu konuk edecek.

Turkcell Kadınlar Süper Ligi 13'üncü haftasında Galatasaray, evinde Dudullu'yu konuk edecek. Yarın saat 14.00'te oynanacak olan mücadele D-Smart'ta yayınlanacak.

Süper Lig B Grubu'nda yer alan ve oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde eden Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol takımı, 13'üncü hafta heyecanında Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Dudullu'yu konuk edecek. Evinde oynadığı son maçta Yukatel Kayseri Kadın Futbol takımını 4 golle geçen Galatasaray, ligde son iki maçını galibiyetle kapatan ve form tutan Dudullu karşısında 3 puan arayacak.Galatasaray - Dudullu karşılaşması yarın saat 14.00'ten itibaren D-Smart 82. kanal Spor Smart 2'de izleyicilerle buluşacak.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Dudullu arasında oynanacak olan Kadınlar Süper Ligi maçı D-Smart'ta - Son Dakika


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