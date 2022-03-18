Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu

18.03.2022 15:54
Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi Fransa temsilcisi Tango Bourges oldu.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi Fransa temsilcisi Tango Bourges oldu.

Tango Bourges, çeyrek final ilk maçında 65-63 yenildiği Basket Landes'i rövanşta ağırladı. Fransa ekibi, rakibini 74-55 mağlup ederek Dörtlü Final'e yükseldi.

Ev sahipliği yapacak ülkenin daha sonra açıklanacağı Dörtlü Final organizasyonunda yarı final müsabakaları 5 Nisan Salı günü oynanacak.

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Galatasaray, basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Dörtlü Finali'nde rakibi belli oldu - Son Dakika
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