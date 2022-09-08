Mauro Icardi, İstanbul'a geldi - Son Dakika
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Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

08.09.2022 00:39
Mauro Icardi, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın kiralık transferi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın kiralık transferi konusunda Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardığı Mauro Icardi, İstanbul'a geldi.

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray, çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arjantinli forvet oyuncusu Mauro Icardi'yi İstanbul'a getirdi. Fransa'nın başkenti Paris'ten havalanan ve 29 yaşındaki oyuncuyu taşıyan uçak, saat 23.30 dolaylarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Golcü oyuncunun yanında eşi ve menajeri Wanda Nara ile birlikte çocukları da yer aldı. Icardi'yi havalimanında binlerce Galatasaray taraftarı ve kulüp yetkilileri karşıladı.

"ERDEN TİMUR İLE 2 AYDIR KONUŞUYORUZ"Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mauro Icardi, "Çok heyecanlıyım, inanılmaz bir durum var burada. 2 aydır Erden Timur ile bu transferin gerçekleşmesi için konuşuyoruz. Burada olduğum için çok mutluyum. Şimdilik 1 senelik bir sözleşmem var. Buraya başarılar kazanmak için geldim. Ondan sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın sağlık kontrollerinden sonra Mauro Icardi'nin kiralık transferini resmen açıklaması bekleniyor.

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Kaynak: DHA

Paris Saint Germain, Mauro Icardi, Galatasaray, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mauro Icardi, İstanbul'a geldi - Son Dakika

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