Galatasaray, Juventus'la Son 16 İçin Sahada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray, Juventus'la Son 16 İçin Sahada

23.02.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, 25 Şubat'ta Juventus'la karşılaşarak Devler Ligi'nde son 16'ya kalmayı hedefliyor.

Galatasaray, tarihinde 11. kez "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalmak için 25 Şubat Çarşamba günü İtalya devi Juventus karşısına çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1963-1964, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray, "Devler Ligi"nin UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında son 16 takım arasında yer aldı.

Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bugüne kadar 1 kez yarı finale çıkarken, 5 kez de son 8 takım arasına kalmayı başardı. Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi döneminde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Bu sezon son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde 11. kez son 16 takım arasına kalacak.

Sarı-kırmızılı takım, son 16 turuna kalması halinde İngiltere temsilcilerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

İlk kez 1962-1963 sezonunda çeyrek finale kaldı

Galatasaray, o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk defa 1962-1963 sezonunda son 16 takım arasına adını yazdırdı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu sezonun ilk turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i 3-0 ve 1-1'lik skorlarla geçerek, 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Galatasaray, bu turda da Polonya ekibi Polonia Bytom'u sahasında 4-1 mağlup ettikten sonra deplasmanda rakibine 1-0 yenilerek, çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Galatasaray, çeyrek finalde ise İtalya devi Milan'a 5-0 ve 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

1963-1964 kura çekimiyle elendi

Galatasaray, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda son 16 takım arasına kaldığı 1963-1964 sezonunda kura çekimiyle İsviçre'den Zürih'e elendi.

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun ilk turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'un rakibi oldu. İlk maçta konuk ettiği Macar rakibini 4-0 yenen Galatasaray, rövanşta da rakibine 2-0 mağlup olarak adını son 16 takımın mücadele ettiği ikinci tura yazdırdı.

Bu turda da Zürih ile karşılaşan Galatasaray, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olurken, evindeki maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Eşleşmenin 3. maçı ise İtalya'nın Roma kentinde oynandı. Bu maçın da 2-2 sona ermesiyle tur atlayan ekip, kura çekimiyle Zürih oldu.

1969-1970 sezonunda kura çekimiyle çeyrek finale yükseldi

Sarı-kırmızılılar, organizasyonun 1969-1970 sezonunda ikinci kez adını çeyrek finale yazdırdı.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda'dan Waterford ile eşleşen Galatasaray, rakibini 2-0 ve 3-2 yendikten sonra son 16 takımın mücadele ettiği 2. tura yükseldi. Bu turda da Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçta konuk ettiği rakibini 1-0 yendikten sonra, rövanştan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldıktan sonra rövanşta 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

1988-1989'da Xamax zaferi yarı finalin kapısını açtı

Galatasaray, 1988-1989 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda ilk kez yarı finale kalarak Türk futbolunun en büyük başarılarından birini gerçekleştirdi.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki sarı-kırmızılılar, "Devler Ligi"nin ilk turunda Avusturya ekibi Rapid Wien'i geçtikten sonra 16 takımın mücadele ettiği 2. turda İsviçre'den Neuchatel Xamax'ın rakibi oldu. İsviçre temsilcisine karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Galatasaray, rövanş maçında konuk ettiği rakibini 5-0 yenerek Türk futbol tarihinin en büyük geri dönüşlerinden birine imza attı.

Çeyrek finale yükselen sarı-kırmızılı ekip, bu turda Fransa ekibi Monaco'nun rakibi oldu. Deplasmanda Monaco'yu 1-0'la geçen Galatasaray, Almanya'nın Köln kentinde konuk ettiği rakibiyle rövanşta 1-1 berabere kalarak organizasyonda yarı finale yükseldi.

Yarı finalde 4-0 ve 1-1'lik skorlarla Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenen Galatasaray, final hayallerini rakibine kaptırdı.

1993-1994 sezonunda Manchester United'ı devirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenmeye başlayan turnuvanın 1993-1994 sezonunda İngiliz devi Manchester United'ı 2. turda eledi.

Söz konusu sezonun ilk turunda İrlanda ekibi Cork City'i iç sahada 2-1, deplasmanda da 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci turda Manchester United'ın rakibi oldu. 16 takımın mücadele ettiği bu turda dış sahada rakibiyle 3-3 berabere kalan Galatasaray, iç sahada da 0-0 biten maçın sonucunda deplasman golü kuralıyla gruplara kalmayı başardı.

O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

İspanya temsilcisi Barcelona, Monaco ve Rusya ekibi Spartak Moskova'nın olduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyona bu aşamada veda etti.

1994-1995 sezonunda 16 takımla grup aşamasına katıldı

Galatasaray, 1994-1995 sezonunda grup aşamasına yükselerek, bir kez daha organizasyonda son 16 takım arasına girdi.

Eleme turunda Lüksemburg ekibi Avenir Beggen'i deplasmanda 5-1, iç sahada da 4-0 yenen Galatasaray, böylece 4'erli 4 gruptan oluşan Şampiyonlar Ligi etabına yükselmeye hak kazandı.

Son 16 takımın mücadele ettiği aşamada İsveç ekibi Göteborg, Barcelona ve Manchester United'ın bulunduğu A Grubu'nu son sırada tamamlayan Galatasaray, organizasyondan elendi.

2000-2001 sezonunda gruplardan çeyrek finale kaldı

Galatasaray, 2000 yılındaki UEFA Kupası şampiyonluğu sonrası 2000-2001 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde iki ayrı turda gruplardan çıkarak çeyrek finale yükseldi.

İlk olarak Avusturya ekibi Sturm Graz, İskoçya temsilcisi Rangers ve Monaco'nun olduğu D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci grup maçlarına katılmaya hak kazandı. Bu aşamada da İspanya ekibi Deportivo, Milan ve Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in olduğu B Grubu'nu ikinci sırada bitiren Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid ile eşleşti.

Sahasında Real Madrid'i 3-2 yenen Galatasaray, rövanşta rakibine 3-0 mağlup olarak organizasyona çeyrek finalde veda etti.

2001-2002 sezonunda da son 16 takım arasına girdi

Sarı-kırmızılılar, ayrıca 2001-2002 sezonunda da ikinci grup aşamasına katılarak üst üste 2 kez son 16 takım arasında yer aldı.

Galatasaray, ilk grup aşamasında Fransa temsilcisi Nantes, Hollanda'dan PSV ve İtalya ekibi Lazio'nun yer aldığı D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

İkinci grup aşamasıyla son 16 takım arasına giren Galatasaray, bu etapta Barcelona, Liverpool ve Roma'nın yer aldığı B Grubu'nu son sırada bitirerek organizasyondan elendi.

2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında üst üste 2 kez son 16'da

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında üst üste 2 kez son 16 turuna kaldı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki sarı-kırmızılılar, direkt olarak katıldığı grup aşamasında Manchester United, Romanya ekibi CFR Cluj ve Portekiz temsilcisi Braga'nın mücadele ettiği H Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turu biletini kaptı.

Söz konusu turda Almanya temsilcisi Schalke 04 ile eşleşen Galatasaray, iç sahada 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-2 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Çeyrek finalde Real Madrid'in rakibi olan sarı-kırmızılı ekip, İspanya devine deplasmanda 3-0 mağlup olmasının ardından iç sahadaki maçı 3-2 kazandı ve organizasyondan elendi.

Sonraki sezonda İtalyan teknik adam Roberto Mancini yönetiminde Real Madrid, Juventus ve Danimarka temsilcisi Kopenhag'ın olduğu B Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, "Devler Ligi"nde üst üste 2. kez son 16 turuna çıktı.

Bu turda İngiltere'den Chelsea ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, iç sahada 1-1 biten maçtan sonra deplasmanda 2-0 yenilerek turnuvanın dışında kaldı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Juventus, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Juventus'la Son 16 İçin Sahada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
“Savcıyım“ deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı İlk vukuatı değilmiş "Savcıyım" deyip tehditler yağdıran kadının ifadesi ortaya çıktı! İlk vukuatı değilmiş
10’da 10 Erzurumspor, Süper Lig’e göz kırpıyor 10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor
Galatasaray maçı öncesi Juventus’u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray maçı öncesi Juventus'u korkutan Kenan Yıldız gelişmesi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
“Savcıyım“ deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi "Savcıyım" deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi
Hasan Şaş’tan Okan Buruk’a: Bu işi bırak Hasan Şaş'tan Okan Buruk'a: Bu işi bırak
Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı Netanyahu, ittifak yapacakları ülkeleri tek tek sıraladı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
901’de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler’e kesildi 90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi
Rıdvan Dilmen’den şampiyonluk kehaneti Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti
ABD’de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek ABD'de kış kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek
Benfica’nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden Benfica'nın 3 farklı kazandığı maç sonrası yaptığı paylaşım hayret edilecek türden
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı
Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı Amatör maçta saha karıştı: Bir futbolcu hastaneye kaldırıldı, 11 kırmızı kart çıktı
5 dakikada 3 gol Trabzonspor geriden gelerek kazandı 5 dakikada 3 gol! Trabzonspor geriden gelerek kazandı
Dubai’de tatil yapan Demet Akalın’ın dev tektaşı gündem oldu Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var

12:33
Amerikalılar Adana’da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
Amerikalılar Adana'da inşa ediyor: Conoların yaşadığı mahallede büyük sevinç var
12:25
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Juventus-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
12:25
Bugün yürürlüğe girdi İstanbul’da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
Bugün yürürlüğe girdi! İstanbul'da toplu taşıma için hız sınırı 70 kilometreye düştü
12:04
Acun Ilıcalı’nın takımı şampiyonluğa koşuyor
Acun Ilıcalı'nın takımı şampiyonluğa koşuyor
11:53
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
11:27
Messi’nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
Messi'nin başını yakacak görüntülerin tam hali ortaya çıktı
11:12
ABD’nin uykularını kaçıracak adım, Kim’e seçimi kazandırdı
ABD'nin uykularını kaçıracak adım, Kim'e seçimi kazandırdı
11:11
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi Kenan Yıldız depremi
11:09
İki ilde kırmızı alarm Tahliyeler başladı, yollar kapandı
İki ilde kırmızı alarm! Tahliyeler başladı, yollar kapandı
10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:48
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
El Mencho uğruna ülkeyi yakan Cumhurbaşkanı soluğu askerin yanında aldı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
10:20
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
TFF kanadından ülkenin konuştuğu pozisyonla ilgili gece yarısı olay açıklama
10:03
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
09:25
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise’den açıklama var
Ramazan paylaşımı tepki çeken Hadise'den açıklama var
09:16
Galatasaray’dan bomba hamle Karşı oldukları şeyi TFF’den isteyecekler
Galatasaray'dan bomba hamle! Karşı oldukları şeyi TFF'den isteyecekler
08:01
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Kartel onu istiyor: Teslim etmezseniz eyaleti havaya uçuracağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 13:00:17. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Juventus'la Son 16 İçin Sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.