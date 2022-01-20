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Galatasaray kaybetti, Ata Demirer isyan etti! - Son Dakika

Galatasaray kaybetti, Ata Demirer isyan etti!

20.01.2022 22:18

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-1'lik skorla mağlup oldu ve üst üste üçüncü yenilgisini aldı. Bu sonucun ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Galatasaraylı komedyen Ata Demirer, "Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar… Herkesin kalbini kırdınız" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, kendi sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller 45+3'te Donk, 60'ta Umut Bozok ve 90+5'te Varga'dan gelirken, Galatasaray'ın tek golünü ise 39'da Halil Dervişoğlu kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray 27 puanda kalırken, Kasımpaşa ise 24 puana yükseldi.

GALATASARAY 11 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 11 karşılaşmada 1 galibiyet aldı. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 6 mağlubiyet, 4 beraberlik elde ederken, tek galibiyetini de Antalyaspor karşısında aldı.

"DEĞDİ Mİ FATİH HOCA'YI GÖNDERMEYE?"

Cimbom'un kötü gidişatı sürerken Galatasaraylı komedyen Ata Demirer, sosyal medyadan isyan etti. Ünlü komedyen mesajında, "Noldu değdi mi Fatih Hoca'yı göndermeye? Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar. Herkesin kalbini kırdınız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray yine kaybetti, Ata Demirer isyan etti: Değdi mi Fatih Hoca'yı göndermeye
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Spor Toto Süper Lig, Ata Demirer, Galatasaray, Kasımpaşa, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray kaybetti, Ata Demirer isyan etti! - Son Dakika Spor


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