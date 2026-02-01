Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.
6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.
7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi.
16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.
18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.
24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu.
41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
60. dakikada skor 3-0 oldu. Atılan uzun topa hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girerek pasını çizgi önüne çıkardı. O noktada bulunan Sara sağ ayakla köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı üçe çıkardı.
69. dakikada Kayserispor farkı ikiye indirdi ancak gol geçerlilik kazanmadı. Savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Cardoso karş karşıya pozisyondan yerden sağ köşeye vurdu ve ağları sarstı. Kayserispor'un Cardoso ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.
Galatasaray uzatma anlarında penaltı kazandı. Sağ kanatta içe kat eden Ahmed Kutucu'nun şutunda top Katongo'nun eline çarptı ve hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Icardi, sol köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 15 puanla ateş hattında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
