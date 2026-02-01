Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı - Son Dakika
Spor

Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı

Galatasaray Kayserispor karşısında güle oynaya kazandı
01.02.2026 21:57
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray ile Zecorner Kayserispor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 4-0'lık skorla kazandı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN GEÇİT YOK

6. dakikada sol kanattaki Benes'in pasında topla buluşan Furkan Soyalp'in ceza yayı sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına yatarak meşin yuvarlağı önledi.

OPOKU'DAN BÜYÜK HATA VE GOL

7. dakikada Galatasaray öne geçti. Yunus'un sağ kanattan ortasında arka direkte ayağı kayarak topa ters bir vuruş yapan Opoku, meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi.

BİLAL, NOA LANG'A GOL İZNİ VERMEDİ

16. dakikada Kayserispor'un kaptırdığı topta Yunus, meşin yuvarlağı ceza yayındaki Sara'ya aktardı. Bu oyuncunun pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang'ın vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağı önledi.

DİREĞİN YANINDAN TOP DIŞARIDA

18. dakikada Lang'ın pasıyla sol taraftan ceza sahasına giren Eren Elmalı, çizgiye indikten sonra Osimhen'e pasını aktardı. Nijeryalı golcünün sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta gitti.

OSIMHEN PENALTIDA HATA YAPMADI

24. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Denswil'in hatalı pasında topu kapan Osimhen, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Osimhen, ceza sahasında Bilal'den sıyrılırken yerde kaldı. Maçın hakemi Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26'ncı dakikada penaltıyı kullanan Osimhen, meşin yuvarlağı kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu.

LEMINA'NIN RÖVEŞATASINDA TOP DIŞARIDA

41. dakikada Lang'ın ceza sahası dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza yayı içerisinde bulunan Torreira, topu Lemina'ya havalandırdı. Bu oyuncunun penaltı noktası gerisinden yaptığı röveşatada, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

GABRIEL SARA İLE FARK ÜÇE ÇIKTI

60. dakikada skor 3-0 oldu. Atılan uzun topa hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girerek pasını çizgi önüne çıkardı. O noktada bulunan Sara sağ ayakla köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı üçe çıkardı.

KAYSERİSPOR'IN ATTIĞI GOL OFSAYT

69. dakikada Kayserispor farkı ikiye indirdi ancak gol geçerlilik kazanmadı. Savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Cardoso karş karşıya pozisyondan yerden sağ köşeye vurdu ve ağları sarstı. Kayserispor'un Cardoso ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

MAÇTA SON SÖZÜ ICARDI SÖYLEDİ

Galatasaray uzatma anlarında penaltı kazandı. Sağ kanatta içe kat eden Ahmed Kutucu'nun şutunda top Katongo'nun eline çarptı ve hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına gelen Icardi, sol köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Galatasaray, liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 15 puanla ateş hattında kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

