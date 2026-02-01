Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste - Son Dakika
Canlı anlatım: RAMS Park'ta goller üst üste

Canlı anlatım: RAMS Park\'ta goller üst üste
01.02.2026 18:58
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada Galatasaray, 4-0 önde.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Lang, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Carole, Semih, Denswil, Opoku, Bennasser, Furkan, Benes, Ramazan, Cardoso, Onugkha

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Galatasaray 4-0 Kayserispor

90' Penaltıda topun başına gelen Icardi, sol köşeye çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara yolladı.

90' GOOOLLL! Mauro Icardi, skoru 4-0'a getirdi.

90' Galatasaray uzatma anlarında penaltı kazandı. Sağ kanatta içe kat eden Ahmed Kutucu'nun şutunda top Katongo'nun eline çarptı ve hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

90' Mücadelenin sonuna 2 dakika eklendi.

88' Kayserispor'da Aaron Opoku oyundan çıkarken Jadel Katongo oyuna giriyor.

85' Galatasaray'da Yaser Asprilla kanatlara hareketlilik getirdi. Kolombiyalı futbolcu şık hareketler sonrası taraftarlardan alkış topluyor.

83' Galatasaray'da Victor Osimhen alkışlarla kenara gelirken, Ahmed Kutucu oyunda.

81' Galatasaray'da Asprilla sağ kanattan içeri doğru sokuldu ve yerden sert vurdu. Top az farkla auta gitti.

78' Kayserispor'da Youssef Ait Bennasser'in yerine Dorukhan Toköz oyunda.

75' Galatasaray'da Osimhen'in ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruş kalecide kaldı.

72' Galatasaray'da yeni transfer Noa Lang oyundan çıkarken, bir diğer yeni transfer Yaser Asprilla oyunda.

70' Kayserispor'un Cardoso ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi.

69' Savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Cardoso karş karşıya pozisyondan yerden sağ köşeye vurdu ve farkı ikiye indirdi.

69' GOOOLLL! Cardoso ile skor 3-1 oluyor. Kayserispor'u umutlandıran gol.

68' Kayserispor'da Stefano Denswil, Osimhen'e yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

66' Galatasaray'da üç oyuncu değişikliği... Abdülkerim Bardakcı, Mario Lemina ve Roland Sallai kenara gelirken; Mauro Icardi, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş oyunda.

64' Galatasaray'da sağ kanattan Sallai ortaladı, savunma karşıladı. Boşta kalan topu Sara içeri çevirmek istedi, yine savunma karşıladı. Korner.

61' Sağ kanata atılan uzun topa hareketlenen Osimhen, ceza sahasına girerek pasını çizgi önüne çıkardı. O noktada bulunan Sara sağ ayakla köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı üçe çıkardı.

60' GOOOLLL! Gabriel Sara takımının üçüncü golünü atıyor. Skor 3-0 oldu.

59' Kayserispor'da iki oyuncu değişikliği... Furkan Soyalp ve German Onugkha kenara gelirken Joao Mendes ve Denis Makarov oyunda.

58' Galatasaray'da Torreira kaleyi cepheden gören noktadan sert vurdu. Top üstten auta gitti.

56' Kayserispor'da Furkan Soyalp, Torreira'ya yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

54' Galatasaray'da Eren, Sara ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi pasını penaltı noktasının solundaki Osimhen'e çıkardı. Osimhen tekte vurdu, kaleci Bilal kurtardı.

52' Galatasaray takım halinde rakip yarı alanda hazırlık paslarıyla boşluk arıyor.

50' Galatasaray'da Osimhen ceza sahası içinde ayağını kaldırırarak tehlikeli harekette bulundu. Hakem faul kararı verdi.

49' Galatasaray ikinci yarıya baskılı başladı. Ev sahibi ekip sağlı sollu kanat akınlarıyla geliyor.

46' Kayserispor'da Carlos Mane ikinci yarıda Ramazan Civelek'in yerine oyunda.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Galatasaray 2-0 Kayserispor

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

42' Galatasaray'da Lang'ın kullandığı serbest vuruşta Torreira topa dokunarak havalandırdı, Lemina röveşata vurdu. Kaleci Bilal kornere çeldi.

40' Kayserispor'da Onugkha, topsuz alanda Sallai'yi düşürdü. Hakem faul düdüğünü çaldı.

38' Galatasaray'da Lang sol kanattan etkili geldi ancak çektiği şut savunmadan döndü.

35' Mario Lemina gördüğü sarı kartın ardından ligdeki Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

34' Galatasaray'da Lemina, hızlı hucüma çıkan Kayserispor'u faülle durdurdu. Hakem tereddütsüz sarı kart gösterdi.

32' Galatasaray'da baskıyla topu kapan Sallai sağ kanatta Carole'ün faulü sonrası yerde kaldı. Tehlikeli nokta.

30' Farkı ikiye çıkaran Galatasaray kendi yarı alanında top çeviriyor.

27' Osimhen sağ ayak içiyle sol köşeye yerden sert vurdu ve penaltıyla golünü attı.

26' GOOOLLL! Galatasaray, Osimhen'le farkı ikiye çıkardı.

25' Kayserispor'da Osimhen'i düşüren kaleci Bilal Bayazit sarı kart gördü.

25' Galatasaray penaltı kazandı. Galatasaray'da ön alan baskısıyla Denswil'den topu kapan Osimhen, kaleciyi çalımlamak isterken Bilal'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

22' Galatasaray'da Eren Elmalı, Cardoso'ya yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.

20' Galatasaray'da ceza sahasının solunda son çizgiye inen Eren, pasını penaltının noktasının solundaki Osimhen'e attı. Osimhen sol ayağıyla tekte vurdu, top direğin yanından auta gitti.

17' Galatasaray'da Noa Lang ceza sahasının solunda topu sağına çekip yerden vurdu. Top kaleci Bilal'de kaldı.

14' Galatasaray'da Sallai'nin sağ kanattan yaptığı ortada Eren, kale önünde kafa vurdu. Top az farkla auta gitti.

11' Kayserispor kalesinde gördüğü golden sonra skoru dengeleyebilmek için rakip kaleye yüklenmeye çalışıyor.

8' Yunus Akgün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazından kale önüne açtığı ortada Opoku, topu uzaklaştırmak isterken ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına yolladı.

7' GOOOLLL! Galatasaray, Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.

6' Kayserispor'da Furkan ceza sahasının hemen dışından müsait pozisyonda şutunu çekti. Top kaleci Uğurcan'da kaldı.

5' Galatasaray maça ön alan baskısıyla başladı. Ev sahibi ekip, Kayserispor'un pas yapmasına izin vermiyor.

3' Galatasaray'da Noa Lang ceza sahasının içinde Roland Sallai'nin açtığı ortada kafayı vurdu. Top farkla auta gitti.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Yüksel Anlaş Yüksel Anlaş:
    bu kadronun neresi bomba? tüm kadro aynı sadece yeni transfer var değişik olarak ilk onbirde sadece haber değeri olsun diye başlığa bak !!! 29 4 Yanıtla
  • Ankara null Ankara null:
    fb gs basket maci vardi..gs hocasini derhal kovun bu hoca felan dgl 7dk sayi atama fb geriden gelip gecsin ve mola dahi alma REZIL HOCA 9 1 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    maç 3-1 biter. osimhen no lang ve sara atar 7 3 Yanıtla
  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    GS nin arka bahçesi yine yattı 2 2 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    galatasaraylıyım amason penaltı vucüttan sekiyor. penaltı değil. gerek yok vara. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
