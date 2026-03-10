Galatasaray ile Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Galatasaray XI: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış Alper, Lang, Osimhen.
Liverpool XI: Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Ekitike.
Galatasaray- Liverpool maçının ilk 11'i belli oldu
