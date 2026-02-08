Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı - Son Dakika
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı

08.02.2026 18:53
Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti. Puanını 52'ye yükselten sarı-kırmızılılar, liderliğini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazandı.

SARA'NIN ŞUTU DİREKTE PATLADI

Galatasaray gole çok yaklaştı. 10. dakikada Gabriel Sara'nın ceza sahasının dışında sert şutunda, top üst direğe çarpıp auta çıktı.

PERDEYİ BARIŞ ALPER AÇTI

19. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Lang'ın sol çaprazdan ortasında Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, top kaleci Fofana'nın sağından ağlara gitti.

UĞURCAN'DAN GEÇİT YOK

21. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pasını kazanan Laçi, topu ceza sahası yayı içinde bulunan Sowe ile buluşturdu. Sowe'un Sanchez'i geçtikten sonra vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

RİZE'DE FARK İKİYE ÇIKTI

62. dakikada skor 2-0 oldu. Ön alanda yapılan pres ile kazanılan topta sağ kanada açılan topa yetişen Barış Alper kale alanının önüne doğru ortasını yaptı. Osimhen'i aşan topa hareketlenen Yunus uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu kaleye yolladı. Kaleci Fofana'nın sağına doğru giden top, üst direğin içine de çarpıp ağlarla buluştu.

SAHNEDE OSIMHEN VAR

73. dakikada fark üçe çıktı. Noa Lang sol kanattan içeri kat ederek pasını ceza sahası yayındaki Osimhen'e aktardı. Savunmadan sıyrılmaya çalışan Osimhen bir anda topu önünde buldu ve kaleciyi çalımlayarak dar açıdan topu ağlara gönderdi.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Galatasaray, liderliğine devam etti. Çaykur Rizespor, 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, sahasında ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

