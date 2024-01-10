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Galatasaray, Sivas'a geldi

Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, özel uçakla Sivas'a geldi. Taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuları çiçek vererek karşıladı. Galatasaray takımı, konaklayacakları otele geçti. Maç yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray, Sivas\'a geldi
10.01.2024 - 17:10,
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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında yarın EMS Yapı Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray kafilesi, Sivas'a geldi.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray takımı, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Kaynak: AA
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