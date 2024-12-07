Galatasaray Sivas'ta

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a geldi.
Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup taraftar karşıladı.
Taraftarlar, çiçek verdikleri teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar, meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
Kafile, daha sonra otobüsle konaklayacağı otele geçti.
Net Global Sivasspor ile Galatasaray, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.
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