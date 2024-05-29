Galatasaray Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

Galatasaray Yönetim Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek yönetimindeki yönetim kurulu, görev dağılımını gerçekleştirdi. İlk toplantıda Metin Öztürk ikinci başkan, Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara başkan yardımcıları, Eray Yazgan ise genel sekreter olarak görevine devam etti. İbrahim Hatipoğlu ise İsmail Sarıkaya'nın yerine muhasip üye olarak atandı.

29.05.2024 15:59
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Galatasaray Kulübünde yenilen göreve seçilen Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu ilk toplantısını başkan Dursun Özbek yönetiminde kulüp gelenekleri uyarınca Galatasaray Lisesi'ndeki Abdurrahman Şeref Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk toplantıda yönetim kurulunda görev bölümü yapıldı. Metin Öztürk'ün ikinci başkanlığı, Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara'nın başkan yardımcılıkları, Eray Yazgan'ın ise genel sekreterliği devam etti.

Yönetime girmeyen İsmail Sarıkaya'nın yerine muhasip üye olarak İbrahim Hatipoğlu atandı.

Kaynak: AA

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