Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu

Türkiye, 10 ilimizi vuran depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Spor camiası da deprem bölgelerine yardımlar da bulunurken, sarı-kırmızılı futbolcu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs çalışmalara destek verdi.

MERTENS VE EŞİ ÇALIŞMALARA OMUZ VERDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dries Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimize gelerek çalışmalara destek verdi. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1 ve P2 Otopark Alanı'nda yer alan yardım merkezimize bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ERDEN TİMUR VE KEREM AKTÜRKOĞLU, HATAY'A GİTTİ

Nef Stadı'nda yardım organizasyonu yürüten Galatasaray, deprem bölgelerine çok sayıda yardım tırı gönderdi. Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da yardıma katkı sağlamak için Hatay'a gitmişti.