Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu

08.02.2023 11:24

Galatasaraylı yıldız futbolcu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs, Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezine giderek deprem bölgeleri için yapılan çalışmalara katıldı.

Türkiye, 10 ilimizi vuran depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Spor camiası da deprem bölgelerine yardımlar da bulunurken, sarı-kırmızılı futbolcu Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs çalışmalara destek verdi.

MERTENS VE EŞİ ÇALIŞMALARA OMUZ VERDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dries Mertens, eşiyle birlikte Nef Stadyumu'ndaki yardım merkezimize gelerek çalışmalara destek verdi. Tüm vatandaşlarımızı stadyumumuzdaki P1 ve P2 Otopark Alanı'nda yer alan yardım merkezimize bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

ERDEN TİMUR VE KEREM AKTÜRKOĞLU, HATAY'A GİTTİ

Nef Stadı'nda yardım organizasyonu yürüten Galatasaray, deprem bölgelerine çok sayıda yardım tırı gönderdi. Galatasaray'ın Başkanvekili Erden Timur ve takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu da yardıma katkı sağlamak için Hatay'a gitmişti.

YORUMLAR
500
Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İstanbul'da! Taraftarlar transfer üzerinden depremzedeler için yönetime çağrıda bulundu Galatasaray'ın yeni transferi Zaniolo İstanbul'da! Taraftarlar transfer üzerinden depremzedeler için yönetime çağrıda bulundu Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da Erden Timur ve Kerem Aktürkoğlu, depremzedelere destek için Hatay'da

Galatasaray, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu - Son Dakika


Son Dakika
11:58 "Burası benim evimdi" diyen futbolcudan Hatay'ı vuran deprem sonrası duygusal paylaşım
11:40 DSÖ, deprem için 3. seviye acil durum ilan etti
10:58 91 komando Erzincan'dan deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı
11:42 Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun duygusal şarkısıyla açtı
11:37 Komşuda da gündem deprem! Yunan devlet televizyonu, sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı
11:28 Belediye başkanı ekmeğin 14 liraya satıldığı fırına gidip hesap sordu
11:22 Ekmeğin 14 liraya satılması büyük tepki çekmişti! Belediye başkanı fırına gidip hesap sordu
10:56 Dünya basını Türkiye'yi konuşuyor: Yüzyılın en ölümcül depremlerinden biri
11:19 Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu
10:59 Enkaz altındaki kız çocuğunun sözleri herkesi ağlattı: Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu baba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 12:09:53. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcu Mertens ile eşi, depremzedeler için yardıma koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement