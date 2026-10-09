Gaziantep FK, Çorum FK maçı öncesi Orhan Ak yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı

Gaziantep FK, Çorum FK maçı öncesi Orhan Ak yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Orhan Ak yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü, kırmızı-siyahlı ekip yarın yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşılaşacağı Çorum FK maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, şut çalışmalarıyla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA
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