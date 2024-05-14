Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Forma giyen futbolcular ayrı program eşliğinde çalışırken diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Hazırlıklar yarın da devam edecek.

14.05.2024 21:51
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Ligde son oynanan Yukatel Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı program eşliğinde çalıştı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

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