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Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika

Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

04.02.2022 09:38
Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.

Kalyon Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Geride kalan 22 haftalık periyotta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK'de sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

İç sahada yenilgisi yok

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 10 maçın 8'ini kazanan, 2'sinde ise berabere kaldı. Evinde taraftarını üzmeyen ve söz konusu 10 maçta rakip fileleri 21 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise sadece 8 gol gördü.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek - Son Dakika Spor


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