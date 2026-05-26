Gazoz ve Gökkır'dan Altın Madalya - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazoz ve Gökkır'dan Altın Madalya

Gazoz ve Gökkır\'dan Altın Madalya
26.05.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mete Gazoz ve Elif Berra Gökkır, 2026 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Antalya'da gerçekleştirilen 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takımlarda altın madalya kazanan Mete Gazoz- Elif Berra Gökkır ikilisi, bu başarıyı "gelenek" haline getirmek istiyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'ndeki 2026 Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda, kürsünün en üstünde yer alan Mete Gazoz ile Elif Berra Gökkır, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli okçu Gazoz, turnuvanın kendisi açısından güzel geçtiğini söyledi.

Bütün kategorilerde final sahasında madalya için yarıştıklarını dile getiren Gazoz, karışık takımda şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Gazoz, klasik yayda Elif Berra Gökkır gibi bronz madalya aldığını anımsattı.

"Elif Berra ile iyi bir ikili olduk"

Akdeniz Oyunları öncesinde performanslarını görme şansı yakaladıklarını belirten Gazoz, "Daha iyi olabilirdi ama sonuçlardan memnunuz. Mutluyum." dedi.

Bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda daha iyi olmak için elinden gelen her şeyi yapacağını aktaran Gazoz, "Elif Berra ile iyi bir ikili olduk. Çok iyi bir sporcu. Çok genç olmasına rağmen başarılı bir sporcu. Atış çizgisinde ve birbirimize olan güvenimiz çok iyi. Ben ona yüzde 100 güveniyorum, o da bana öyle. Zaten bu güven ve aramızdaki güzel iletişim olunca sonuç da kaçınılmaz oluyor. Hem Elif Berra hem de karışık takımımız için çok umutluyum. Karışık takımımızı çok güzel bir gelecek bekliyor. Kariyerim el verdikçe onunla beraber sahalarda olmak isterim." diye konuştu.

"Karışık takımlarda altın madalyayı aldığım için gururluyum"

Okçuluk milli takımının 19 yaşındaki sporcusu Elif Berra Gökkır da şampiyonanın kendisi adına güzel geçtiğini büyüklerde ilk bireysel Avrupa Şampiyonası madalyasını aldığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Önünde çok Avrupa Şampiyonası olacağını ve altın madalyayı bireysel olarak almak istediğini anlatan Gökkır, "Karışık takımlarda altın madalyayı aldığım için gururluyum. Kariyerim için önemli bir basamadığı atladım. Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar öncesinde benim için önemli bir özgüven oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Elif Berra Gökkır, Mete Gazoz, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazoz ve Gökkır'dan Altın Madalya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı 3 evladı ve eşiyle birlikte can veren annenin son paylaşımı yürekleri dağladı
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama... Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...
Zaniolo Udinese’ye veda etti Galatasaray’a dönüyor Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor
Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi Fenerbahçe ile anılan Farioli kararını verdi

11:50
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
Survivor Seren Ay: Sercan, Beyza ile evlenmeyi düşünüyordu
11:44
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP’de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
Kılıçdaroğlu dilekçe verdi, CHP'de eski Parti Meclisi göreve dönüyor
11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
09:56
Türkiye’nin incisi “Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer“ listesinde
Türkiye'nin incisi "Dünyada Yemek İçin En İyi 15 Yer" listesinde
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 12:08:34. #7.13#
SON DAKİKA: Gazoz ve Gökkır'dan Altın Madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.