Gebze Belediyesi Yaz Spor Okulları Kayıtları Başlıyor

Spor

Gebze Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz spor okullarında kayıtlar başlıyor.

Gebze Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği yaz sporokullarında kayıtlar başlıyor. 11 Haziran ve 30 Haziran tarihleri arasında kayıtların alınacağı yaz okullarında birçok genç hem spor yapacak hem de sosyalleşme imkanı bulacak.

Ücretsiz hizmet verecek yaz spor okullarına kayıtlar, belediyenin resmi internet sitesinden alınacak. - KOCAELİ