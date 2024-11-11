Gedizli Mert Ali Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Gedizli Mert Ali Türkiye Şampiyonu Oldu

Gedizli Mert Ali Türkiye Şampiyonu Oldu

Ankara'da düzenlenen şampiyonada Mert Ali Karaoğlan, Kütahya'yı gururlandırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

11.11.2024 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Koşusu Türkiye Şampiyonası'nda, Kütahya adına yarışan Gedizli sporcu Mert Ali Karaoğlan, Küçük Erkekler 2 bin metre kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Antrenörü Yıldıray Kaya'nın öğrencisi olan Karaoğlan, Kütahya'ya gurur yaşatırken ilçede de ailesini ve okulunu gururlandırdı. Şampiyonada diğer Gedizli sporcular da önemli derecelerle mücadele etti. Küçük Kızlar kategorisinde yarışan Aysima Özmen Türkiye 11'incisi olurken, Yıldız Kızlar kategorisinde Yağmur Keçeci Türkiye genelinde 73. sırada yer aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, şampiyonada başarı elde eden sporcularla gurur duyduklarını belirterek, "Mert Ali Karaoğlan başta olmak üzere tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Gediz'den böyle yeteneklerin çıkması, ilçemizde sporun ve gençlerimizin gelişimi açısından çok değerli. Bu başarıda emeği geçen antrenörümüz Yıldıray Kaya'ya, Atatürk Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Zafer Özkurt!a ve tüm destekçilere teşekkür ederim. Sporcularımız, hem ilçemizi hem de ilimizi Türkiye genelinde en iyi şekilde temsil etti" dedi.

Keskin ayrıca, Gediz'de spora olan yatırımları artırarak bu tür başarıları sürdürülebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ali Karaoğlan, Karaoğlan, Türkiye, Ankara, Eğitim, Gediz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gedizli Mert Ali Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:32 Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin’den rica geldi Bakan Uraloğlu öğretmenlere indirim açıkladı, Bakan Tekin'den rica geldi
12:25 Bakan Tunç’tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama Bakan Tunç'tan ünlü isimlerin gözaltına alındığı yasadışı bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:52:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gedizli Mert Ali Türkiye Şampiyonu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.