Geleneksel okçulukta heyecan Tokat'ta yaşanacak - Son Dakika

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından organize edilen Tokat Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve Hava Koşusu, 12-15 Mayıs'ta yapılacak.

TGTOF'den yapılan açıklamaya göre organizasyona kadınlar ve erkekler kategorisinde yaklaşık 1000 sporcu katılacak

Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda düzenlenecek puta koşusunda eleme turları 12 Mayıs'ta, final atışları 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Hava koşusunda ise finaller eski Tokat Havaalanı'nda yapılacak.