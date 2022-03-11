Genç milli güreşçi Elvira Kamaloğlu, Avrupa şampiyonu oldu - Son Dakika

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.

Filibe kentinde devam eden organizasyonda Elvira, sırasıyla İspanyol Maria Victoria Baez Dilone, Polonyalı Patrycja Gil, Bulgar Sezen Behcetova Belberova ve son olarak Macar Tamara Dollak'ı yenerek altın madalyaya uzandı.

Bütün maçlarını kazanan milli güreşçi, son karşılaşmasında Dollak'ı 8-6 yendi ve 57 kiloda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.