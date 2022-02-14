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Genç Sporcu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.si - Son Dakika

Genç Sporcu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.si

14.02.2022 13:46
Genç Sporcu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.si

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer, Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Tırmanış Küçükler A-B ve Gençler Bouldering Türkiye Şampiyonası Isparta'da yapıldı. Hafta sonu gerçekleştirilen şampiyonada Nevşehir'i temsil eden Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2'ncisi oldu. Daha önce katıldığı şampiyonalarda önemli dereceler elde eden Sümer, yaş kategorisinde Türkiye Milli Takımı Aday Kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Tırmanış Antrenörü İrem Selen Kafalı ve Türkiye 2'ncisi olan Mustafa Sacit Sümer'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - NEVŞEHİR

Genç Sporcu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.si

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Nevşehir, Isparta, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç Sporcu Mustafa Sacit Sümer Türkiye 2.si - Son Dakika Spor


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