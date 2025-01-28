Genç Voleybolcular Disiplinle Hedefe Yürüyor

Spor

"Pes edenler asla kazanamaz, kazananlar asla pes etmez" mottosuyla çalışmalarını sürdüren GSB Spor Okulları Voleybol Performans Grubu, antrenmanlarına büyük bir özveri ve disiplinle devam ediyor.

Genç sporcular, hedeflerine ulaşmak için yoğun bir çalışma programını başarıyla yürütüyor. Teknik, taktik ve fiziksel gelişimlerini en üst seviyeye taşımak amacıyla çalışan ekip, sporun temel prensiplerini sahada hayata geçirerek güçlü bir performans sergiliyor.

GSB Spor Okulları yetkilileri, gençlerin spora olan ilgisinin artmasının önemine dikkat çekerek, bu tür programların, sporcu yetiştirmenin yanı sıra sağlıklı ve bilinçli bireyler yetişmesine de katkı sağladığını vurguladı.

Genç voleybolcular, yoğun tempolarına rağmen motivasyonlarını yüksek tutarak, gelecekteki şampiyonluklara adım adım ilerliyor. - MUĞLA