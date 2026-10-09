Gençlerbirliği, Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlerbirliği, Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği, Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Bernd Storck'u getiren Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Tedavileri süren oyuncuların kadroda yer alması beklenmiyor; Pedro Pereira'nın durumu maç saatinde netleşecek.

Teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Alman çalıştırıcı Bernd Storck'u getiren Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla yarın Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya geleceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını bitirdi.

Isınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, isabetli pas ve top sürme çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde çabukluk ve reaksiyona dayalı oyun oynayan futbolcular, çalışmayı taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla noktaladı.

Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri süren Adama Traore, Cheikh Niasse, Oğulcan Ülgün ve Kevin Rodrigues'in kadroda yer alması beklenmiyor. Hafif sakatlığı bulunan Pedro Pereira'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan Bernd Storck'un teknik ekibinde Matyas Balazs Czuczi ve Hakan Aslantaş yardımcı antrenör, Ali Hıdır Kurt kaleci antrenörü, Mehmet Alp Memiş atletik performans antrenörü, Mert Arda Açıkgöz ise analiz antrenörü olarak görev yapacak.

Kaynak: AA
GençlerbirliğiSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’den Mert Hakan bombası Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı Fenerbahçe'den Mert Hakan bombası! Az önce açıkladılar ortalık yıkıldı
16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp Ailesinden korkutan şüphe 16 yaşındaki Elvan 11 gündür kayıp! Ailesinden korkutan şüphe
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan... 5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı Kırıkkale rüşvet operasyonunda polis memuru ve mübaşir tutuklandı
Aşk-ı Memnu’nun Cemile’sine bir de şimdi bakın Son hali şaşırttı Aşk-ı Memnu'nun Cemile'sine bir de şimdi bakın! Son hali şaşırttı
22:46
7.6 ile sallanan Panama’dan felaket görüntüleri
7.6 ile sallanan Panama'dan felaket görüntüleri
22:45
İlkay Gündoğan’dan maç sonunda Okan Buruk’u kızdıracak sözler
İlkay Gündoğan'dan maç sonunda Okan Buruk'u kızdıracak sözler
21:59
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta son anlarda attığı gollerle güldü
21:44
Panama’da 7.6 büyüklüğünde deprem Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda ülke için tsunami uyarısı
21:27
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
Fon soruşturmasında gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı tutuklandı
21:25
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e çok sert tepki: En yüksek mücadele seviyesine geçiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 23:12:22. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlerbirliği, Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei