Gençlerbirliği, Amed Sportif ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Alman çalıştırıcı Bernd Storck'u getiren Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla yarın Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da karşı karşıya geleceği Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını bitirdi.

Isınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, isabetli pas ve top sürme çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde çabukluk ve reaksiyona dayalı oyun oynayan futbolcular, çalışmayı taktiksel varyasyonlar ve duran top organizasyonlarıyla noktaladı.

Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken tedavileri süren Adama Traore, Cheikh Niasse, Oğulcan Ülgün ve Kevin Rodrigues'in kadroda yer alması beklenmiyor. Hafif sakatlığı bulunan Pedro Pereira'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Öte yandan Bernd Storck'un teknik ekibinde Matyas Balazs Czuczi ve Hakan Aslantaş yardımcı antrenör, Ali Hıdır Kurt kaleci antrenörü, Mehmet Alp Memiş atletik performans antrenörü, Mert Arda Açıkgöz ise analiz antrenörü olarak görev yapacak.