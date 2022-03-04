Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu LuaLua Açıklaması - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu LuaLua Açıklaması

04.03.2022 10:51
Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusu LuaLua Açıklaması

Gençlerbirliği'nin Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Kazenga LuaLua, Süper Lig hedefiyle yola çıktıklarını ancak yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle bu hedeften uzak kaldıklarını söyledi.

Gençlerbirliği'nin Demokratik Kongolu kanat oyuncusu Kazenga LuaLua, Süper Lig hedefiyle yola çıktıklarını ancak yaşadıkları bazı sıkıntılar nedeniyle bu hedeften uzak kaldıklarını söyledi.

Kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan LuaLua, sakatlığının ardından Balıkesirspor maçıyla tekrar sahalara döndüğünü hatırlatarak, "Sakatlık performansımı da etkiledi. Bir oyuncu olarak her zaman elinizden gelenin en iyisini yapmak istersiniz. Önemli olan her zaman takımdır. Hocamız bana nerede görev verirse her şartta elimden geleni vermek için çabalıyorum." diye konuştu.

Sezonun kritik haftalarına girdiklerini vurgulayan 31 yaşındaki futbolcu, "Sezon başı hedeflerimiz farklıydı. Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle hedeflerimizden uzak kaldık. Sezon başında buraya gelirken hedefim, takımımızı ait olduğu yere, Süper Lig'e çıkarmaktı ama maalesef bazı sıkıntılarımız oldu. Bundan dolayı ligi bitirebildiğimiz en iyi noktada bitirmek istiyoruz. Önümüzdeki sezonlarda da aynı mücadeleyi aynı çabayı gösterip daha iyi sonuçlarla amacımıza ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin büyük bir kulüp olduğunu belirten LuaLua, şunları kaydetti:

"Taraftarımıza bana olan destekleri için teşekkür ediyorum. İmza attığım ilk günden bugüne bana inanılmaz bir destek gösterdiler. Sezon başında onların da hedefi benim gibi Süper Lig'di ancak sezonda yaşadığımız bazı sorunlardan dolayı istedikleri sonuçları alamadık. Buranın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Onlara diyebileceğim tek şey, bizi desteklemeye devam edin. Biz takımımız için mücadele etmeye devam edeceğiz."

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Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Balıkesirspor, Youtube, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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