Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın - Son Dakika
Üye Girişi

Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın

08.05.2022 16:28
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın

19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

U-19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş evinde karşılaştığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

U-19 Gelişim Ligi'nin 33. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar derbiyi Koray Yağcı ve Emirhan Delibaş'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Mücadeleyi Beşiktaş Futbol Altyapı ve Tüm Branşlar Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlu Yardımcısı Halim Okta ile Önder Karaveli takip etti. - İSTANBUL

Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın
Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın

YORUMLAR
500
Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Atilla Karaoğlan Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin VAR'ı Atilla Karaoğlan

Fenerbahçe, Beşiktaş, gençlik, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın - Son Dakika


Son Dakika
16:08 Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu net tarihi verdi: Şampiyonluk kupamıza 15 Mayıs'ta kavuşacağız
16:06 Ağıla giren kurt sürüsü 200'e yakın küçükbaş hayvanı öldürdü
16:03 Memur-Sen'den yoksulluk araştırması: 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 263 lira, yoksulluk sınırı ise 14 bin 534 lira
16:01 AK Partili belediye başkanından "alkol" açıklaması: Özgür bir ülkede yaşıyoruz
15:52 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Suriyelilerin ülkelerine dönüş projesi masaya yatırılacak
14:39 Eski CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman son yolculuğuna uğurlandı
15:02 Koyun yüklü kamyonet kaza yaptı: 18 koyun telef oldu
14:59 Mehmetçik'i bomba yüklü maket uçakla vurmaya çalışan terör örgütü PKK'ya geçit verilmedi
14:48 Şeyma Subaşı'ndan olay yaratan hareket! Bikinisinin altını hafifçe indirdi
14:45 Karısının boşanmak istemesine sinirlenince kezzapla kendine zarar vermek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 16:37:40. #1.11#
SON DAKİKA: Gençlerdeki derbi Beşiktaş'ın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement