Gençlerin Sivil Anayasa İnisiyatifi - Son Dakika
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Spor

Gençlerin Sivil Anayasa İnisiyatifi

Gençlerin Sivil Anayasa İnisiyatifi

Bakan Bak, gençlerle sivil anayasayı konuşmak için program düzenlediklerini ve fikirlerini önemsediğini belirtti.

14.10.2024 13:18
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sivil anayasayı konuşmasını istedikleri gençlerin fikirlerini önemsediklerini söyledi

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması-II" programına Bakan Bak'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Safa Koçoğlu ile Enes Eminoğlu, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, tarihçi yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, öğrenciler ve diğer ilgililer katıldı.

Sivil anayasa tartışmasının ülkenin gündemi olduğunu vurgulayan Bak, anayasa çalışmalarının dönem dönem yapıldığını dile getirdi.

Sivil anayasanın zorunluluk olduğunu ifade eden Bak, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak gençlerle bu konuları konuşmak istediklerini aktardı.

İlk programın Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda yapıldığını anımsatan Bak, "Orada ülkemizin anayasal süreçleriyle ilgili, anayasayla ilgili konularını ele aldık. Gençlerimizin güzel dönüşümleri oldu ve oradan bir rapor çıktı. Biz yine burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen hukukçu ağırlıklı gençlerle ikinci programı yapıyoruz. Birkaç sefer daha yapmayı planlıyoruz. Gençlerimizin sivil anayasayı konuşmasını istiyoruz. Onların fikirlerini, görüşlerini önemsiyoruz. Bunu çok kıymetli buluyoruz." diye konuştu.

"Gençlerimizin burada kendi düşüncelerini aktarmasını istiyoruz"

Bu programlarda gençlerin kendi düşüncelerini aktarmasını istediklerini vurgulayan Osman Aşkın Bak, şunları kaydetti:

"Sade, toplumun taleplerini karşılayan, özellikle gençlerimizin dönüşlerini içeren, toplumsal uzlaşıya çok önem veriyoruz. Burada sizin enerjiniz, düşünceniz çok önemli. Gençlikle bunları tartışmış olmak, bunlar güzel hatıralar. Türk toplumun ortak bir değeri olarak ortaya çıkmasını sağlayacağız. Gençlerden görüşlerini almak kıymetli. Ben inanıyorum ki TBMM, bu millet yine hep beraber ortak uzlaşıyla bir sivil anayasayı kazandıracak. Bunda kararlıyız. Bu noktada kararlı adımlar var."

Bakan Bak'ın konuşmasının ardından tarihçi yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Geçmişten Günümüze Anayasalar Tarihi", Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Enes Eminoğlu ile Safa Koçoğlu ise "Yeni Nesil, Yeni Anayasa: Sivil Anayasa Sürecinde Gençlik Katılımı" konulu konferans düzenledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gençlerin Sivil Anayasa İnisiyatifi - Son Dakika

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