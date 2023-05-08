Gerilim iyice büyüdü! Amedspor'un "Diyarbakır'a gel gösterelim" sözlerine Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt - Son Dakika
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Gerilim iyice büyüdü! Amedspor'un "Diyarbakır'a gel gösterelim" sözlerine Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt

08.05.2023 20:00

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz." demişti. Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı ise bu sözlere "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır'a gösterelim sana." ifadesiyle karşılık vermişti. Elaldı'nın paylaşımını yanıtlayan Özdağ, "Geleceğim ve adını Diyarbakırspor yapacağım." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaklaşan seçim öncesi Bursa'da yaptığı konuşmada "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz." ifadelerini kullanmıştı. Amedspor cephesinden bu ifadeye, "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır'a gösterelim sana." yanıtı verilirken, Özdağ'dan paylaşım gecikmedi.

"GELECEĞİM VE ADINI DİYARBAKIRSPOR YAPACAĞIM"

Amedspor Başkan Vekili Ömer Elaldı sosyal medyadan Ümit Özdağ'ın konuşmasını paylaşarak, "Amed diye bir takım var mı yok mu gel Diyarbakır'a gösterelim sana. Bütün teşkilatınla gel. Bizim bir sözümüz var sana da söyleyelim; biz tek siz hepiniz. Bir daha takımımın adını ağzına alınca 7 defa ağzını toprakla yıka, su ile çalkala sonra ağzına al Amed'i" paylaşımında bulunmuştu. Ümit Özdağ ise bu paylaşıma, "Geleceğim ve adını Diyarbakırspor yapacağım." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

Amedspor'un 'Diyarbakır'a gel gösterelim' sözlerine Ümit Özdağ'dan olay yanıt

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Ümit Özdağ, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Türkiye liglerinde Amedspor diye bir takım olamaz. Diyarbakırspor ligde yerini alır ama Amedspor'a izin vermeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Ümit Özdağ, Diyarbakır, Amedspor, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gerilim iyice büyüdü! Amedspor'un 'Diyarbakır'a gel gösterelim' sözlerine Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gerilim iyice büyüdü! Amedspor'un "Diyarbakır'a gel gösterelim" sözlerine Ümit Özdağ'dan çok konuşulacak yanıt - Son Dakika
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