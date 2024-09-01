Giresunspor, Nazilli Belediyespor\'u 1-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un ilk hafta maçında Giresunspor, sahasında Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Can Cengiz, Ali Uğurtan Demirtaş, Anıl Küçükkaraca
Giresunspor: Erkan, Ertuğrul (Ali Emirhan dk. 84), Mehmet, Barış, Arda Kılıç, Arda Cebeci, Ahmet Lütfi (Muhammet Miraç dk. 84), Alperen (Emre dk. 73), Furkan, Emircan (Furkan Arda dk. 61), Şahin
Nazilli Belediyespor: Mustafa, Kıraç (Gökmen dk. 46), Onur, Bayram, Selçuk, Cumhur, Emrullah (Abdullah dk. 65), Kürşat (Kutsal dk. 86), Serkan, Miraç Furkan (Mert Utku dk. 86), Ali (Hüseyin Melih dk. 65)
Gol: Şahin Dik (dk. 13) (Giresunspor)
Kırmızı kart: Serkan Güler (dk. 45+3) (Nazilli Belediyespor)
Sarı kartlar: Ali Ateş, Miraç Furkan Türközü, Emrullah Ertuş, Bayram Enes An (Nazilli Belediyespor), Arda Kılıç, Barış Gün (Giresunspor) - GİRESUN
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