Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Işık Can, 17. Danzhou Süper Büyükusta Turnuvası'nda genel klasmanda gümüş madalya aldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sporcumuz GM Işık Can, 17. Çin Danzhou Süper Grandmaster Turnuvası'nda yıldırım kategorisinde 7 maç üzerinden 5 puanla birincilik, hızlı kategorisinde ise 7 maç üzerinden 5 puanla ikincilik elde ederek genel sıralamada gümüş madalyanın sahibi oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, turnuvaya 8 büyükustanın davetle katıldığı belirtilerek, "Işık Can, hızlı satrançta 2733, yıldırımda ise 2764 performans gösterdi. Bu sonuçlarla hızlı ratinginde +27, yıldırım ratinginde +29 ELO kazandı." denildi.