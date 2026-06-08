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Goalball Takımlarından Şampiyonluk Hedefi

Goalball Takımlarından Şampiyonluk Hedefi
08.06.2026 10:24
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GESFED Başkanı Yıldırım, Çin'deki Dünya Şampiyonası'nda iki takımın da şampiyon olacağını umuyor.

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu (GESFED) Başkanı Ayhan Yıldırım, Çin'de düzenlenecek Goalball Dünya Şampiyonası öncesi yaptığı açıklamada, "Eleme gruplarında 2 takımımız da kendi gruplarında şampiyon olarak çıkacak, çeyrek final ve final diye gideceğiz' dedi.

Kadın ve Erkek Goalball Milli takımları, Çin'in Hangzhou kentinde gerçekleştirilecek olan 2026 IBSA Goalball Dünya Şampiyonası hazırlıklarını burada yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü. Milli takımların antrenman programlarını takip eden Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun mevcut başkanı Ayhan Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, takımların 5-6 aydır yoğun bir kamp sürecinden geçtiğini ifade ederek, "Son Avrupa şampiyonu olan erkek milli takımımızla birlikte biz buradayız. Tabi Avrupa Şampiyonasından sonraki süreçte çok şükür kazasız belasız ve kendi performanslarının üzerine koyarak geldiler. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Şunun da bilinmesini istiyorum. Yani şimdi Goalball branşımız dünyada çok ülkenin yapmış olduğu ve ligleri olan bir spor. Burada biz A grubundayız. Bu en üst düzey organizasyon fakat C ve B gibi alt ligler de var. Dünyada bir ülke eğer bunu başarmak istiyorsa C grubundan başlaması gerekiyor. Bizim çok şükür dünya sıralamasında kadınlarımız en üst ligin en üst aşamasında dünya lideri olarak buraya geldi ve erkek Goalball takımımızda dünya sıralamasında ilk 8'e buraya geldi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi Dünya Şampiyonası'nda da hem kadınlarda hem erkeklerde dünya şampiyonu olarak ülkemize dönmek nasip olur. Bu sporun her türlü sonucu var. Ancak buraya bizler favori olarak geldik. Kadınlarımız bilindiği üzere 3 kez üst üste paralimpik şampiyonu olmuş bir takım. Son dünya şampiyonu, son Avrupa şampiyonu olmuş bir ekip. Erkeklerimiz de son Dünya Şampiyonası'nda 5'inci olmuşlardı. Kota imkanı alamamışlardı ve Paris'te yoklardı. Ancak burada bu turnuvanın sonucunda final oynamaları durumunda Los Angeles vizesini cebimize koymuş olacağız. 2 takımımıza da güveniyoruz" diye konuştu.

'ÜST DÜZEY BİR PERFORMANSLA BURAYA GELDİK'

Yıldırım, rakiplerini en iyi performanslarına ve katıldıkları turnuvalara göre değerlendirdiklerini kaydederek, "Ancak bizde farklı bir durum daha var. Bir önceki organizasyonda göz muayenesini de geçmiş olup da şimdi göz muayenesi geçemeyenler de olabiliyor. Çok şükür bizde böyle bir şey yok. Hepimiz sınıflandırmamızı aldık. Sporu bırakanlar var. Sporcularımıza, 'Siz kendinizden emin olun ve performansınızı bilin ve aynı ciddiyetle devam edin' diyoruz. Fakat rakiplerin durumlarını şu an bilmiyoruz. Biz üst düzey bir performansla buraya geldik. Hem kadın hem erkek milli takımımız. Bugün de ilk antrenmanlarımızı yapacağız. Aynı zamanda da inşallah eleme gruplarında 2 takımımız da kendi gruplarında şampiyon olarak çıkıp 'çeyrek final ve final diye gideceğiz' diye ümit ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Şampiyonası, Engelliler, Yaşam, Spor, Son Dakika

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