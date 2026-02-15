Gol atamıyor deniyordu, şimdi de durdurulamıyor! Orkun Kökçü\'den son 5 maçta 5 gol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı.

ORKUN'DAN ÜST ÜSTE BEŞİNCİ GOL

Sezonun ilk bölümünde rakip kalelere hiç gol atamayan siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 58. dakikasında kaydettiği golle, 5. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1'er gol atmayı başardı. Müsabakaya 11'de başlayan Orkun Kökçü 90+9. dakikada yerini Felix Uduokhai'ye bıraktı.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'dan transfer olduğu Beşiktaş'ta bu sezon Orkun Kökçü, oynadığı 27 maçta 5 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.