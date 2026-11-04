Görme engelliler halterde Özdemir 3, Şimşek 4 dünya rekoruyla şampiyon oldu - Son Dakika
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Görme engelliler halterde Özdemir 3, Şimşek 4 dünya rekoruyla şampiyon oldu

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Görme engelliler halterde Özdemir 3, Şimşek 4 dünya rekoruyla şampiyon oldu
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Görme Engelliler Halter Dünya Şampiyonası'nda 333 kiloyla 3 dünya rekoru kıran Gülistan Özdemir ile 261 kiloyla 4 rekor kıran Bircan Şimşek şampiyon oldu. Döndü Kanat ise 250 kiloyla Powerlifting genel klasmanda dünya üçüncüsü, masterler kategorisinde dünya ikincisi oldu.

GÖRME Engelliler Halter Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millil sporculardan Gülistan Özdemir ve Bircan Şimşek dünya rekorlarıyla zirveye çıkarken, Döndü Kanat da kürsüde yer aldı.

GÜLİSTAN ÖZDEMİR'DEN 3 DÜNYA REKORU

Kadınlar 60 kilo sıkletinde squat (çömelme) ve deadlift (yerden ağırlık kaldırma) kategorilerinde mücadele eden Gülistan Özdemir, toplam 333 kilogramlık derecesiyle 3 dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

BİRCAN ŞİMŞEK 4 DÜNYA REKORUYLA ŞAMPİYON

Kadınlar +100 kilo sıkletinde yarışan Bircan Şimşek, toplam 261 kilogramlık derecesiyle 4 dünya rekoru kırdı. Milli sporcumuz, bu tarihi performansıyla dünya şampiyonluğunu kazandı.

DÖNDÜ KANAT'TAN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Kadınlar 67,5 kilo sıkletinde mücadele eden Döndü Kanat, squat (çömelme) ve deadlift (yerden ağırlık kaldırma) toplamında 250 kilogram kaldırarak Powerlifting genel klasmanında dünya üçüncüsü oldu. Masterler kategorisinde ise dünya ikinciliğini elde etti.

Kaynak: DHA
Dünya ŞampiyonasıDünyaSporSon Dakika

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