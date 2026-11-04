Görme engelliler halterde Özdemir 3, Şimşek 4 dünya rekoruyla şampiyon oldu

GÖRME Engelliler Halter Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden millil sporculardan Gülistan Özdemir ve Bircan Şimşek dünya rekorlarıyla zirveye çıkarken, Döndü Kanat da kürsüde yer aldı.

GÜLİSTAN ÖZDEMİR'DEN 3 DÜNYA REKORU

Kadınlar 60 kilo sıkletinde squat (çömelme) ve deadlift (yerden ağırlık kaldırma) kategorilerinde mücadele eden Gülistan Özdemir, toplam 333 kilogramlık derecesiyle 3 dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

BİRCAN ŞİMŞEK 4 DÜNYA REKORUYLA ŞAMPİYON

Kadınlar +100 kilo sıkletinde yarışan Bircan Şimşek, toplam 261 kilogramlık derecesiyle 4 dünya rekoru kırdı. Milli sporcumuz, bu tarihi performansıyla dünya şampiyonluğunu kazandı.

DÖNDÜ KANAT'TAN DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

Kadınlar 67,5 kilo sıkletinde mücadele eden Döndü Kanat, squat (çömelme) ve deadlift (yerden ağırlık kaldırma) toplamında 250 kilogram kaldırarak Powerlifting genel klasmanında dünya üçüncüsü oldu. Masterler kategorisinde ise dünya ikinciliğini elde etti.